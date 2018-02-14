Новости версия для печати Орловские спасатели провели первые в этом году масштабные учения Учения прошли в Сосковском районе.



Спасатели оттачивали профессиональные навыки и умение взаимодействовать с разными службами.



По сценарию, на территории района произошло сразу несколько условных ЧП. ДТП с участием автобуса и двух легковушек, с условными пострадавшими. Также «отработали» обрыв линии электропередач в результате шквального ветра. Электриков сменили газовики. Им также предстояло устранить условную аварию на своих сетях. По результатам учений действия участников получили положительную оценку.





Иван Суверин

13 февраля 2018 года







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