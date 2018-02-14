Новости версия для печати Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков отправился в Болховский район По пути он заехал в Полозодворскую среднюю общеобразовательную школу Орловского района. Здесь глава региона вручил ключи от нового школьного автобуса педагогам и ученикам.



В Болховском районе Андрей Клычков уже познакомился с работой молочной фермы «Юпитер», сыродельного завода и завода полупроводниковых приборов. Посетил воинский мемориал и почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны.



По сложившейся традиции, в районном Доме культуры временно исполняющий обязанности губернатора встретится с жителями муниципального образования и главой Болховского района Виктором Даниловым.





Татьяна Курбатова

13 февраля 2018 года







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