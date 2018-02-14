Новости версия для печати Бывшим сотрудникам ПАТП-1 в скором времени выплатят зарплату Об этом сегодня на совещании в мэрии Орла сообщил заместитель главы администрации Олег Минкин.



По словам Минкина, до конца недели вопрос будет решен.

Олег Минкин: «Ожидаем на этой неделе поступления средств из правительства Орловской области в размере 3-х миллионов рублей. На сегодняшний день подготовлены необходимые документы, которые будут подписаны гражданами. Я полагаю, до конца недели мы постараемся работу завершить». Предприятие прекратило свою деятельность 15 января. 2 февраля конкурсный управляющий объявил о роспуске сотрудников. В конце прошлой недели на сайте администрации областного центра появилась информация о том, что пассажирское автотранспортное предприятие можно вывести из банкротства. Однако для этого необходима субсидия для погашения обязательных платежей. 62 млн. рублей могут стать отправной точкой вывода предприятия из банкротства





Ольга Борисова

13 февраля 2018 года







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