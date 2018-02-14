Бывшим сотрудникам ПАТП-1 в скором времени выплатят зарплату

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Бывшим сотрудникам ПАТП-1 в скором времени выплатят зарплатуОб этом сегодня на совещании в мэрии Орла сообщил заместитель главы администрации Олег Минкин.
По словам Минкина, до конца недели вопрос будет решен.
Предприятие прекратило свою деятельность 15 января. 2 февраля конкурсный управляющий объявил о роспуске сотрудников. В конце прошлой недели на сайте администрации областного центра появилась информация о том, что пассажирское автотранспортное предприятие можно вывести из банкротства. Однако для этого необходима субсидия для погашения обязательных платежей. 62 млн. рублей могут стать отправной точкой вывода предприятия из банкротства
Олег Минкин: «Ожидаем на этой неделе поступления средств из правительства Орловской области в размере 3-х миллионов рублей. На сегодняшний день подготовлены необходимые документы, которые будут подписаны гражданами. Я полагаю, до конца недели мы постараемся работу завершить».