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За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 13 ДТП

Раненых и погибших нет. Однако только за первый месяц нового года на дорогах области произошло 11 дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

В результате ДТП травмировано 13 человек, один ребёнок, к сожалению, погиб.

По информации старшего инспектора отдела пропаганды Управления ГИБДД по Орловской области Натальи Дудиной, в 8 случаях пострадали 10 детей, находясь в роли пассажиров, при перевозке в легковых автомобилях, школьных автобусах, а также в транспортных средствах, в которых не предусмотрены ремни безопасности (скорая помощь, или общественный транспорт).

В целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма 13 и 14 февраля сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические мероприятия, направленные на выявление водителей, которые перевозят детей в салоне транспортных средств, с нарушением правил дорожного движения. Особое внимание будет обращено на соответствие веса и роста ребёнка типу детского удерживающего устройства, в котором он перевозится. А так же – на правильность фиксации детского удерживающего устройства в салоне автомобиля.


Татьяна Курбатова
13 февраля 2018 года

 


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