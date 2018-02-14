Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 13 ДТП Раненых и погибших нет. Однако только за первый месяц нового года на дорогах области произошло 11 дорожно-транспортных происшествий с участием детей.



В результате ДТП травмировано 13 человек, один ребёнок, к сожалению, погиб.



По информации старшего инспектора отдела пропаганды Управления ГИБДД по Орловской области Натальи Дудиной, в 8 случаях пострадали 10 детей, находясь в роли пассажиров, при перевозке в легковых автомобилях, школьных автобусах, а также в транспортных средствах, в которых не предусмотрены ремни безопасности (скорая помощь, или общественный транспорт).



В целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма 13 и 14 февраля сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические мероприятия, направленные на выявление водителей, которые перевозят детей в салоне транспортных средств, с нарушением правил дорожного движения. Особое внимание будет обращено на соответствие веса и роста ребёнка типу детского удерживающего устройства, в котором он перевозится. А так же – на правильность фиксации детского удерживающего устройства в салоне автомобиля.





Татьяна Курбатова

13 февраля 2018 года







На главную страницу





