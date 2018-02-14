Новости версия для печати В последнее время в Орле не редки случаи возгорания в автомобилях Так, в минувшие выходные пожарно-спасательные подразделения области выезжали 27 раз, из них – 14 выездов на ликвидацию возгораний. В том числе – автомобилей.



Как сообщила руководитель пресс-службы управления МЧС России по Орловской области Наталья Акулова рассказала, 10 февраля в 3:19 ночи на телефон 101 поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Маяковского в городе Орле. На момент прибытия дежурной смены специализированной пожарно-спасательной части, автомобиль «Пежо 406» горел открытым пламенем. В результате пожара в автомобиле выгорело изнутри подкапотное пространство, в салоне обгорела панель приборов и повреждено лобовое стекло. Никто не пострадал, причины выясняются, пострадавших нет.



И в 23:43 (также 10 февраля) поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Кромской. На момент прибытия дежурного караула пожарно-спасательной части в автомобиле «ГАЗ 2217 (Соболь)» шёл дым из моторного отсека. В результате пожара в автомобиле огнём повреждено подкапотное пространство (около печи отопления автомобиля), выгорел передний бампер. Причина пожара, размер ущерба – устанавливаются, пострадавших нет.



Главное управление МЧС России по Орловской области обращается к жителям региона с просьбой вовремя проводить технический осмотр своих автомобилей. Потому что именно в зимний период времени увеличивается количество возгораний автомобилей. В том числе – по техническим причинам.



Обязательно в автомобиле должен находиться огнетушитель, который в первые секунды возникновения возгорания или задымления может спасти автомобиль от пожара.





Татьяна Курбатова

13 февраля 2018 года







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