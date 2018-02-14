Сегодня – День всех влюбленных

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среда
14.02.2018
12:44:57
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Сегодня – День всех влюбленныхЭтот праздник отмечают практически во всем мире.
На протяжении нескольких веков это был религиозно-католический праздник, но в последние годы он приобрел светский характер. И теперь 14 февраля - отличный повод признаться в любви, сделать предложение руки и сердца или просто приятный сюрприз своей второй половинке.
Японцы и итальянцы в этот день предпочитают дарить сладости, французы драгоценности, англичане - резные деревянные ложки, датчане - засушенные белые цветы, ну, а россияне предпочитают живые цветы, а также мягкие игрушки и милые сувениры с изображением сердец и влюбленных парочек. Не редко открытки-валентинки делают своими руками. Открытки незаметно подкладывают адресату, сохранив тайну дарителя.
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