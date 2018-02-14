В Орловской области за прошлый год было обнаружено 137 поддельных банкнот Банка России

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среда
14.02.2018
12:44:50
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В Орловской области за прошлый год было обнаружено 137 поддельных банкнот Банка РоссииЭто на четверть меньше, чем в 2016 году.
Наиболее часто подделывают банкноты в одну, и пять тысяч рублей. Но были обнаружены 3 фальшивые 500 рублей и две сторублевые купюры. Кроме того, была выявлена одна поддельная монета номиналом 5 рублей.
Кроме того, как сообщает информационный портал Орловской области, на территории региона сотрудниками кредитных организаций и Отделения по Орловской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу также обнаружено 12 банкнот иностранных государства с признаками подделки, все - доллары США.
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