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Сегодня - международный День книгодарения

Во многих городах страны проходят тематические акции, к примеру, орловцев сегодня приглашают на мероприятие «Дарите книги с любовью», которое в течение всего дня будет проходить в областной детской библиотеки им. Пришвина.

Участникам предлагаются два способа присоединиться к акции. Один из них – совершить книгообмен. Кстати, многие библиотеки Орла сегодня готовы обменять одну книгу на другую. Или же можно выбрать роль дарителя и порадовать близких, друзей, коллег лучшим подарком всех времен – книгой. Примут такой дар и библиотеки. Кроме того, орловцам уже хорошо знакома «Читающая остановка», расположенная рядом с детской библиотекой им. Пришвина, здесь тоже пройдет акция.