Новости версия для печати Сегодня утром в Заводском районе Орла горела «нехорошая квартира» Соседи откровенно называют сгоревшее жилье притоном. Из-за постоянного круговорота сомнительных личностей пожары в подъезде превратились в обыденность.



Сообщение о возгорании в доме на Щепной площади поступило на пульт МЧС в половине девятого утра. Реальный ущерб от пожара понесли лишь соседи погорельцев. В самой сгоревшей квартире судить о потерях сложно: жилье было до отказа наполнено мусором.

Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «В момент прибытия пожарных подразделений было установлено, что в квартире горит мусор. По нашей информации, в данной квартире уже неоднократно происходили пожары». Хозяйку жилья и ее гостей инспекторы давно относят к числу лиц с низкой социальной ответственностью.

Вадим Илюшечкин: «В квартиру доступ посторонних лиц не ограничен. Данная квартира отключена от системы электроснабжения, газоснабжения. В данном случае, если вход в квартиру свободный, не исключена возможность заноса постороннего источника зажигания».

Последний инструктаж хозяйка «нехорошей квартиры» получила от пожарных в ноябре. Однако советы впрок не пошли - к большому сожалению соседей, которых уже довели до исступления не только поведение соседей, но и постоянные визиты полиции.





Иван Суверин

13 февраля 2018 года







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