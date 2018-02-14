Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Уборка по требованию пассажиров. Остановки в Орле не вызывают желания останавливаться. - По маршруту – в Орловский район. Сегодня сельская школа получила в подарок новенький ПАЗ. - Долг платежом красен. С бывшими сотрудниками ПАТП-1 обещали рассчитаться в ближайшее время. - 800 километров не крюк. Десантники идут по местам боевой славы. - Снежками, пли! Японцы – придумали, мы – подхватили. Соревнования по «снегобою» прошли в Ливнах.

СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

13 февраля 2018 года







На главную страницу





