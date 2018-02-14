Новости версия для печати В Орле состоится жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени на теле- и радиоканалах для предвыборных агитационных материалов Жеребьевка начнется в 10:00 в конференц-зале ГТРК «Орел» по адресу: г. Орёл, улица 7 Ноября, дом 43.



Агитация в СМИ начинается с 17 февраля. С этого времени будут размещаться ролики кандидатов, партий, пройдут также дебаты среди кандидатов или их доверенных лиц.





Вести-Орёл

13 февраля 2018 года







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