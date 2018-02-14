Новости версия для печати

В Орле пройдет полуфинал Кубка ЦФО по менеджменту для студентов «Управляй!»

Кубок по менеджменту для студентов "Управляй!" даёт шанс не только получить качественное образование в лучших вузах страны, но и построить успешную карьеру в крупных компаниях.

В рамках Кубка участники будут выполнять максимально приближенные к реальным кейсам задания, и принимать стратегические решения. Победители войдут в российскую сборную, которая примет участие во всемирном чемпионате по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge, и получат гранты на обучение в магистратуре ведущих вузов страны. Также лучшие участники могут получить приглашения на стажировку или работу в крупных компаниях.

Очный полуфинал Кубка по менеджменту для студентов «Управляй!» Центрального федерального округа состоится 20 февраля в Орле в Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС.

Кубок «Управляй» является частью открытой платформы «Россия — страна возможностей», реализация которой началась с указания президента России наладить работу социальных лифтов.



Платформа «Россия – страна возможностей» осуществляет отбор, экспертизу и поддержку проектов, направленных на обеспечение работы эффективных и справедливых социальных лифтов. Проектная платформа рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников.



Российская сборная уже 5 раз выигрывала всемирный чемпионат по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge (в 2009, 2012, 2014, 2015 и 2016 годах). Участники Кубка, которые войдут в число победителей, смогут помериться силами и знаниями с лучшими студентами и действующими менеджерами мира на чемпионате 2018 года.