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За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 21 ДТП

13 февраля в Ливнах в 13 часов 50 минут водитель, управляя автомобилем Газ, не справился с управлением и допустил наезд на пешехода (мужчину 1973 г.р.). В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован.

Ночью 14 февраля водитель, управляя автомобилем "Опель Вектра", следовал по ул. Заливенская г. Ливны. Не справившись с управлением, совершил съезд с дороги и допустил опрокидывание транспортного средства. Водитель получил телесные повреждения, госпитализирован.

14 февраля пятидесятилетний водитель, управляя грузовым фургоном, на 333 км автодороги "М-2 Крым" не справившись с управлением, допустил наезд на металлическое ограждение и световую опору линии электропередач. Водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован с места ДТП.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области

