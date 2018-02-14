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В Орле высадился воздушный десант

Этот год для десантников особенный: 100 лет со дня образования Советской армии и флота, а еще юбилей у Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Отметить эти даты решили по-мужски - сверхдальним лыжным переходом. Старт был дан в начале февраля. 13 февраля воздушный десант высадился на орловской земле.

«Крылатая пехота» из Уссурийска приземлилась на орловской земле. К этому моменту десантники из 83-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады прошли уже более трехсот километров. Лыжный переход с общей дистанцией свыше 7 500 км стартовал одновременно в десяти городах России.

Именно в Рязани сто лет назад были сформированы специальные пехотные курсы, они положили начало десантным войскам. Желающих таким образом отметить этот юбилей, а еще столетие Советской армии и флота и день рожденье великого генерала Маргелова было много, но отобрали лучших - десять бригад в каждой по тридцать человек. Десантники проходят минимум 60 километров в день, по ненакатанной лыжне, и трудности никого не пугают.

Это первый в истории ВДВ сверхдальний лыжный переход. Его участников в Орле встретили подарками. На Орловщине десантники пробудут два дня. За это время они совершат марш бросок по местам боевой славы, и примут участие в акции «Бессмертный батальон».


Анна Вайсергисер
14 февраля 2018 года

 


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