Новости версия для печати В Орле высадился воздушный десант Этот год для десантников особенный: 100 лет со дня образования Советской армии и флота, а еще юбилей у Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Отметить эти даты решили по-мужски - сверхдальним лыжным переходом. Старт был дан в начале февраля. 13 февраля воздушный десант высадился на орловской земле.



«Крылатая пехота» из Уссурийска приземлилась на орловской земле. К этому моменту десантники из 83-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады прошли уже более трехсот километров. Лыжный переход с общей дистанцией свыше 7 500 км стартовал одновременно в десяти городах России.



Именно в Рязани сто лет назад были сформированы специальные пехотные курсы, они положили начало десантным войскам. Желающих таким образом отметить этот юбилей, а еще столетие Советской армии и флота и день рожденье великого генерала Маргелова было много, но отобрали лучших - десять бригад в каждой по тридцать человек. Десантники проходят минимум 60 километров в день, по ненакатанной лыжне, и трудности никого не пугают.



Это первый в истории ВДВ сверхдальний лыжный переход. Его участников в Орле встретили подарками. На Орловщине десантники пробудут два дня. За это время они совершат марш бросок по местам боевой славы, и примут участие в акции «Бессмертный батальон».





Анна Вайсергисер

14 февраля 2018 года







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