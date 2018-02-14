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Орловцы возмущены состоянием остановок общественного транспорта

Мусор, сломанные лавочки и дыры в асфальте – вот такую картинку ежедневно видят жители Орла. В управлении коммунального хозяйства мэрии города утверждают, за уборку и состояние остановок в городе отвечают около 60 человек. Правда, работу их видят не все. Наша съемочная группа попыталась разбираться в вопросе «чистоты и порядка».

Жители Заводского района возмущаются, где это видано, чтобы в центре города общественная остановка больше похожа на место скопления мусора, а не людей. Когда ждешь нужный транспорт, хочется присесть на лавку, которая, вроде бы, и не сломана, но сделать это не так просто - уж слишком она высокая. Расположиться на ней пенсионерам или маленьким детям – задача не из легких.

Вот и жительница улицы Заречной в Знаменке нужный ей автобус ожидает в стороне - подальше от остановки.
Екатерина Аленичева, жительница пгт. Знаменка: «Остановки грязные, не убираются. Хотя бы один раз в квартал их бы промывали. К скамейке подойти нельзя – грязные, ни присесть, ни сумку поставить»
Не лучшая картина и в Советском районе города.

На минувшем объезде города Александр Муромский подчеркнул, вопрос чистоты и безопасности остановок должен быть на особенном контроле.
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Более 80 предписаний и протоколов выписано управляющим компаниям, многие из них оштрафованы, взяты на контроль и будут контролироваться до полного устранения нарушений».
На контроле благоустройство остановок и в управлении коммунального хозяйства города. Там нас заверили, решением этого вопроса займутся в ближайшее время.
Светлана Климова, начальник МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла»: «УКХ города Орла заключило контракт на обслуживание остановочных павильонов, в который входит, в том числе, и покраска, и мелкий ремонт. Мы обратим внимание наших подрядчиков на состояние остановок».





Юлия Опанасюк
14 февраля 2018 года

 


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