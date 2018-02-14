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В Болховский район придет крупный инвестпроект

Модернизация ждет один из флагманов молочной промышленности. Об этом в ходе рабочего визита в район рассказали Андрею Клычкову. Обсудить перспективы развития – цель поездки. Проблем на Болховской земле много – об этом говорили уже на встрече с активом. А началось знакомство с районом – с подарков.

Под аплодисменты на территорию Полозодворской школы въезжает новый автобус - подарок федерального центра. Ключи и документы – директору. Тахограф, навигатор – для удобства водителя. Для ребят – 22 посадочных места, каждое сиденье оснащено ремнями безопасности, а в конце салона есть даже специальная полка для портфелей.

Следующая остановка на карте района – крупнейший сельхоз комплекс. Больше двух тысяч голов. Каждая дает до 8 тысяч литров молока в год. Утром и вечером в их расписании - карусель - быстрый и удобный способ доения.

Директор сыродельного завода рассказал главе региона о планах запуска линейки нового продукта по голландским технологиям.

Болховский завод полупроводниковых приборов (БЗПП) в 90-х был на грани банкротства. Сегодня изделия, производимые здесь, летают и плавают, применяются в мосто- и вагоностроении. А еще БЗПП – бизнес социальный: свой салон красоты, медцентр, магазины, кафе, сеть аптек. Но основной профиль – промышленность. Главе региона показали установку гидроабразивной резки металла.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «В будущем мы уделим большое внимание развитию Болховского района. Издревле это крупный промышленный центр. Я думаю, что все основания для его развития в таком ключе, помимо исторической составляющей, есть».
Развивать и ремонтировать болховчане просят и дороги школьных маршрутов. Несколько школ и домов культуры тоже требуют обновления. Об этом говорили уже на встрече с активом.




Надежда Невматулина
14 февраля 2018 года

 


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