Новости версия для печати Орловчанка, подозреваемая в убийстве 24-х летнего парня, помещена в психиатрический стационар Там будет проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза.



Как отметили в следственном комитете региона, смерть потерпевшего наступила в результате механической асфиксии. Девушка дает признательные показания. При этом следствие располагает данными о её психическом заболевании, в связи с которым она состоит на учете.





Татьяна Напольских

14 февраля 2018 года







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