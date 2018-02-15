Новости версия для печати В 2018 году Орловская область получит более 158 млн рублей на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» Соглашения об этом подписаны между правительством Орловской области и Минстроем России.



Средства направлены на благоустройство площадей, скверов и парков а также дворовых территорий в 47 городских округах и поселениях. В Мценске, являющемся моногородом, будут благоустроены городские парки. На эти цели направят более 2 млн. рублей из федерального и регионального бюджетов.





Татьяна Напольских

14 февраля 2018 года







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