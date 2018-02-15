Новости версия для печати В Ливнах провели первый в Орловской области чемпионат по Yukigassen (Юкигассен) Это командная игра в снежки. Она появилась в Японии, но пришлась по душе русским людям. Её даже успели переименовать, назвав «Снегобой».



Лихорадка «Юкигассен» добралась и до Орловской области. Любители снега и приключений собрались вместе в парке славянских культур в Ливнах. Главное орудие для первого чемпионата по «снегобою» - снежки - подготовили заранее. В каждой команде по 8 человек, есть свои нападающие, защитники и капитан. Захватить флаг противника или выбить, как можно больше игроков еще не все, что нужно для победы, говорит первый главный судья по «снегобою» в Орловской области.

Александр Климов, главный судья соревнований: «Игроки в начале игры не поняли, как идет ход игры, но потом раскочегарились, стали играть активнее, стали придумывать стратегию и тактику». Зарегистрировано было 4 команды, но одну дисквалифицировали. Причина не в допинге - не набрали нужное количество участников. Но весь пьедестал в итоге был распределен. Уже с титулом чемпионов хрупкие воины снега Лера и Настя, из команды «Беркут» вспоминают, что о стратегии первые минуты на поле не задумывались, но желание победить заставило уворачиваться и действовать.



Этот новый вид спорта завоевывает сердца по всему миру, возможно, в будущем он получит звание олимпийского. Ну, а пока можно смело сказать, что чемпионат по «Снегобою» пришелся по душе жителям Орловщины. Следующей зимой стоит ждать продолжения.









Анна Вайсергисер

14 февраля 2018 года







На главную страницу





