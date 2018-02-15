Новости версия для печати Орловчанка предстанет перед судом за оскорбление стражей порядка, находившихся при исполнении служебных обязанностей Инцидент произошел 28 декабря прошлого года в помещении магазина «На Пушкина».



По версии следствия, находившаяся там 36-летняя жительница Орла оскорбила сотрудников полиции нецензурной бранью. Стражи порядка пришли в магазин, чтобы пресечь противоправные действия женщины, нарушавшей общественный порядок. Кстати, в магазине «На Пушкина» полицейские бывают чаще, чем хотели бы. Незадолго до инцидента они пресекли там торговлю контрафактным спиртным. А дешевая паленая водка привлекает к торговой точке определенный контингент покупателей. Подозреваемой за оскорбление полицейских может грозить крупный штраф или до года исправительных работ.





Иван Суверин

14 февраля 2018 года







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