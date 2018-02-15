Сегодня в ГТРК «Орёл» состоялась жеребьевка бесплатного эфирного времени на государственных теле- и радиоканалах

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четверг
15.02.2018
0:49:13
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Сегодня в ГТРК «Орёл» состоялась жеребьевка бесплатного эфирного времени на государственных теле- и радиоканалахС 17 февраля агитационная кампания по выборам президента входит в активную фазу.
Сегодня доверенные лица кандидатов, и политических партий тянули свой жребий. С его помощью они определяли свою очередность доступа к эфиру. А его в рамках выборов будет немало: это и размещение агитационных роликов, и участие в совместных дебатах.
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