Новости версия для печати Сегодня в ГТРК «Орёл» состоялась жеребьевка бесплатного эфирного времени на государственных теле- и радиоканалах С 17 февраля агитационная кампания по выборам президента входит в активную фазу.



Сегодня доверенные лица кандидатов, и политических партий тянули свой жребий. С его помощью они определяли свою очередность доступа к эфиру. А его в рамках выборов будет немало: это и размещение агитационных роликов, и участие в совместных дебатах.





Анна Боева

14 февраля 2018 года







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