Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Сегодня распределили бесплатное эфирное время для предвыборной агитации.



- Язык до суда доведет. На молодую орловчанку завели уголовное дело за нецензурные высказывания в адрес полицейских.



- «Опалённые Афганистаном». В Орле вспоминают солдат-интернационалистов, защитивших честь страны за её пределами.



- Величественные животные, занесенные в Красную Книгу – на расстоянии вытянутой руки. «Орловское Полесье» организовало выставку для жителей Брянской области.

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Вести-Орёл

14 февраля 2018 года







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