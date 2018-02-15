Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
15.02.2018
0:49:23
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Сегодня ГТРК «Орел» стала эпицентром политической жизни

Наша компания стала площадкой, где прошла жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени для предвыборной агитации на всех государственных теле- и радиоканалах региона. А это значит, что агитационная кампания по выборам президента вступает в самую активную стадию. Ролики кандидатов и дебаты теперь займут свое законное место в нашем эфире.

С 17 февраля официально начинается предвыборная агитация в СМИ. И закон гарантирует каждому из восьми зарегистрированных кандидатов равный доступ к эфирному времени на телевидении и радио.
Лариса Будовская, заместитель председателя избирательной комиссии Орловской области: «Телеканалы «Россия», «Россия 24», «Первый Областной» и «ГТУ-ТВ». Радиоканалы: «Серебряный дождь», «Радио России. Орел» и «Экспресс Радио Орел».
В день будет предоставлено, как минимум, 30 минут эфира для агитации на каналах, где вещание происходит более двух часов в сутки, а там, где эта цифра меньше - отдадут под агитацию ¼ своего эфира.
Лариса Будовская, заместитель председателя избирательной комиссии Орловской области: «За весь период каждый канал, за исключением одного, телевизионная сетка которого подразумевает менее двух часов вещания в сутки, будут предоставлять по восемь с половиной часов – на все. 510 минут».
Агитация будет вестись и от лица самих кандидатов и их доверенных и уполномоченных лиц, и от семи политических партий, но только в рабочие дни – так гласит закон.
Николай Куревин, директор ГТРК «Орел»: «Для всех кандидатов и политических партий будут созданы равные условия. Они будут иметь эфир и днем, и вечером, и утром. Мы подошли к жеребьевке очень ответственно и постарались, чтобы у всех были и равные условия и равные возможности».
После распределения эфирного времени на телеканалах перешли к радио.
Максим Шилов, шеф-редактор «Радио России. Орел»: «На весь период агитационной кампании каждому кандидату выделяется 11 минут».
Далее распределяли время для политических дебатов. Доверенные лица, присутствующие на встрече, делились: этот месяц будет не простой, но цели уже определены.
Егор Вышегородских доверенное лицо кандидата в президенты РФ С. Бабурина от партии «Российский общенародный союз»: «Главное – донести до населения свою позицию, свою платформу. Возможно, будут пикетные программы».
Андрей Куцын, координатор Орловского регионального отделения ЛДПР: «Мы будем пытаться достучаться до каждого избирателя, до его сердца. Мы предоставим программу нашего кандидата, с чем мы идем на выборы. ЛДПР – старейшая партия, и большинство людей знают, на чем она основывается концепция нашей партии».
Жеребьевка состоялась, и самое главное, что прошла она без нарушений.
Иван Мосякин, доверенное лицо кандидата в президенты РФ В.Путина: «Мы – предоставляющие своих кандидатов, по моему мнению, были поставлены в абсолютно равные условия».
Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта.


Юлия Опанасюк
14 февраля 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта