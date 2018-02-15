Новости версия для печати Сегодня ГТРК «Орел» стала эпицентром политической жизни Наша компания стала площадкой, где прошла жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени для предвыборной агитации на всех государственных теле- и радиоканалах региона. А это значит, что агитационная кампания по выборам президента вступает в самую активную стадию. Ролики кандидатов и дебаты теперь займут свое законное место в нашем эфире.



С 17 февраля официально начинается предвыборная агитация в СМИ. И закон гарантирует каждому из восьми зарегистрированных кандидатов равный доступ к эфирному времени на телевидении и радио.

Лариса Будовская, заместитель председателя избирательной комиссии Орловской области: «Телеканалы «Россия», «Россия 24», «Первый Областной» и «ГТУ-ТВ». Радиоканалы: «Серебряный дождь», «Радио России. Орел» и «Экспресс Радио Орел». В день будет предоставлено, как минимум, 30 минут эфира для агитации на каналах, где вещание происходит более двух часов в сутки, а там, где эта цифра меньше - отдадут под агитацию ¼ своего эфира.

Лариса Будовская, заместитель председателя избирательной комиссии Орловской области: «За весь период каждый канал, за исключением одного, телевизионная сетка которого подразумевает менее двух часов вещания в сутки, будут предоставлять по восемь с половиной часов – на все. 510 минут». Агитация будет вестись и от лица самих кандидатов и их доверенных и уполномоченных лиц, и от семи политических партий, но только в рабочие дни – так гласит закон.

Николай Куревин, директор ГТРК «Орел»: «Для всех кандидатов и политических партий будут созданы равные условия. Они будут иметь эфир и днем, и вечером, и утром. Мы подошли к жеребьевке очень ответственно и постарались, чтобы у всех были и равные условия и равные возможности». После распределения эфирного времени на телеканалах перешли к радио.

Максим Шилов, шеф-редактор «Радио России. Орел»: «На весь период агитационной кампании каждому кандидату выделяется 11 минут». Далее распределяли время для политических дебатов. Доверенные лица, присутствующие на встрече, делились: этот месяц будет не простой, но цели уже определены.

Егор Вышегородских доверенное лицо кандидата в президенты РФ С. Бабурина от партии «Российский общенародный союз»: «Главное – донести до населения свою позицию, свою платформу. Возможно, будут пикетные программы». Андрей Куцын, координатор Орловского регионального отделения ЛДПР: «Мы будем пытаться достучаться до каждого избирателя, до его сердца. Мы предоставим программу нашего кандидата, с чем мы идем на выборы. ЛДПР – старейшая партия, и большинство людей знают, на чем она основывается концепция нашей партии». Жеребьевка состоялась, и самое главное, что прошла она без нарушений.

Иван Мосякин, доверенное лицо кандидата в президенты РФ В.Путина: «Мы – предоставляющие своих кандидатов, по моему мнению, были поставлены в абсолютно равные условия». Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта.





Юлия Опанасюк

14 февраля 2018 года







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