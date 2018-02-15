Новости версия для печати Сегодня отмечается международный праздник День книгодарения Несмотря на то, что появился он в 2012 году, ежегодно в нем принимают участие более 30 стран мира, а несколько лет назад присоединилась и Россия. В детской библиотеке им.Пришвина его отмечают в первый раз.



Основной посыл праздника - это вдохновить людей дарить знакомым, друзьям, детям хорошие, добрые, умные книги. Ведь, несмотря на открытое интернет-пространство, книга по-прежнему остается лучшим другом для многих. Первым на призыв детской библиотеки откликнулся издатель Александр Воробьев. Он принес сразу 150 новеньких, еще пахнущих типографской краской книг.

Александр Воробьев, директор издательства «Орлик»: «Главное, конечно, комплектование библиотек с помощью государства. Если этого не будет, не будет ничего. Но люди тоже должны идти, нести книги, знать, что книга - необходимая часть нашей жизни». Прислало книги и еще одно орловское издательство - «Вешние воды», их хватит, чтобы отправить по одному экземпляру в каждую детскую библиотеку области. Пришвинка приглашает всех в этот день и не только дарить друг другу книги, и, конечно, приносить их в больницы, школы, библиотеки. Отдавать тем, кто особенно в них нуждается. К сожалению, в прошлом году, во многие детские библиотеки поступлений от государства не было вообще, и такие подарки от горожан очень важны, но по-настоящему хорошие книги дарят редко.

Ирина Никашкина директор областной детской библиотеки им.М.М.Пришвина: «Книг дарят много библиотеке, но с другой стороны, какие это подарки. Сейчас, к сожалению, такая тенденция, когда люди освобождаются от своих личных библиотек. Там, как правило, книги 70-80-хх годов издания, даже если это хорошее содержание, то внешний вид у них не очень хороший, и брать библиотека их себе в фонды по ряду причин уже не может». Но и эти книги не пропадают, а уходят в добрые руки. Почти во всех библиотеках города есть стол кросс-бука, где вы можете выбрать то, что вам понравится. И что-то отдать взамен. Отпраздновать День книгодарения очень просто. Главное – желание сделать подарок. А сделать его можно просто, ожидая транспорт на остановке, где есть книжная полка, которую пополняют сами горожане.

Татьяна Чупахина ведущий методист областной детской библиотеки им.М.М.Пришвина: «Мы делаем первичный отбор. То, что мы считаем макулатурой в физическом плане и в нравственном отношении, мы на полку не выставляем. Сегодня мы поставили на полку книги, которые относятся к советской детской литературе». Самый простой способ сегодня сделать подарок, это принести книгу на «читающую остановку».





Эва Стасюлевич

14 февраля 2018 года







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