Глава Орловской области Андрей Клычков принимает участие в Российском инвестиционном форуме

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четверг
15.02.2018
13:04:29
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Глава Орловской области Андрей Клычков принимает участие в Российском инвестиционном форумеОдно из самых значимых инвестсобытий года будет проходить 15-16 февраля в г. Сочи.
Форум в Сочи проводится при участии Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева. Это ключевое мероприятие года, на котором обсуждаются актуальные вопросы социально-экономического развития России, достигаются важные договоренности, заключаются взаимовыгодные контракты, презентуются инвестиционные возможности регионов.
Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков посетит встречи, касающиеся экспорта и АПК, лучшие практики социально-экономического развития, а также примет участие в обсуждении методов повышения туристической привлекательности областей и в других пленарных заседаниях и дискуссиях.
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