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Памяти воинов-интернациалистов посвящается…

Колонна двинется в 10:00 от стелы «Орел-город воинской славы». Его участники дойдут до памятника воинам, погибшим в локальных конфликтах, там же состоится торжественный митинг.

А в 12:00 на месте Георгиевской (Сретенской) церкви, у поклонного креста, который находится за кинотеатром «Победа» пройдет молебен.

Водителям придется уступить дорогу шествию – в центре города будет запрещено движение и парковка транспорта:

с 6:00 до 10:00 нельзя оставлять авто напротив памятника воинам-интернационалистам на Наугорском шоссе;

нельзя оставлять авто напротив памятника воинам-интернационалистам на Наугорском шоссе; с 10:00 до 11:00 будет перекрыто движение по маршруту: ул. Салтыкова-Щедрина (от дома №1 на бульваре Победы) — ул. Пионерская — ул. Лескова — Наугорское шоссе до памятника воинам-интернационалистам.