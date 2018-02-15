|
четверг
15.02.2018
13:04:13
|
|
Сегодня пройдет благотворительный фестиваль «Музыка добрых сердец»Фестиваль организован в поддержку детей с онкологическими заболеваниями.
Пять лет назад акцию организовала артистка орловской филармонии Наталья Куприянова – в память о своем сыне, жизнь которого унесла нейробластома. С тех пор концерт превратился в масштабный фестиваль.
Сегодня орловцев ждут в зале Института культуры, начало в 18 часов. Вход свободный.
Собранные средства направят детям, нуждающимся в срочном лечении – Дарье Вознице из Санкт-Петербурга и Арине Бутаковой из Новосибирска.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта