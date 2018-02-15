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Сегодня пройдет благотворительный фестиваль «Музыка добрых сердец»

Пять лет назад акцию организовала артистка орловской филармонии Наталья Куприянова – в память о своем сыне, жизнь которого унесла нейробластома. С тех пор концерт превратился в масштабный фестиваль.

Сегодня орловцев ждут в зале Института культуры, начало в 18 часов. Вход свободный.

Собранные средства направят детям, нуждающимся в срочном лечении – Дарье Вознице из Санкт-Петербурга и Арине Бутаковой из Новосибирска.