Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Эфирное время распределено. Кандидаты в президенты и их доверенные лица получили равные возможности на агитацию. - Следующая остановка - конечная. Пятый троллейбус скоро перестанет ходить в Завокзальный поселок. - Пожилая орловчанка «полечилась» у аферистки на 180 тысяч рублей. - Уроки мужества от мужественных людей. В Орле находятся десантники 83-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады - Точно в корзину. В Орле состоялся финал школьной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

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Вести-Орёл

14 февраля 2018 года







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