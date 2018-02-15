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В Завокзальный поселок Орла перестанет ходить троллейбус

С первого марта изменится маршрут № 5. Изменения в схеме движения общественного транспорта по маршрутам представили в мэрии. Стоит напомнить, что в конце прошлого года городские власти планировали убрать с Выгонки два автобусных маршрута. Тогда петицию за их сохранение подписали 7 тысяч человек.

Маршрутки № 47 и № 48 "погубили" 5-й троллейбус, уверен директор Трамвайно-троллейбусного предприятия Орла Александр Коровин. Электротранспорту – большому, неуклюжему – за ПАЗиками не угнаться. Пассажиропоток уменьшился – и маршрут просто стал нерентабельным.
Александр Коровин, генеральный директор МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» «С администрации мне предлагалось вообще закрыть данный маршрут. Никакой ни ЖД вокзал, ни Наугорка. А перенаправить на другие маршруты. Пока такого решения не принято, мы будем работать по старому маршруту, то есть, от ЖД вокзала. Оставлять данный маршрут на Выгонке, значит полностью разрушить данный маршрут».
Доехать на 5-м троллейбусе с Наугорки теперь можно будет только до железнодорожного вокзала. Изменения вступят в силу с 1 марта. Кстати таким маршрут и был до того, как его новой конечной остановкой стал переулок Южный. Эти перемены жителей Выгонки, конечно, взбудоражили гораздо меньше, чем отмена популярных маршруток. Но мнения всё равно разделились.
 
Несколько машин с маршрута 5-го троллейбуса всё-таки будут убраны. Их планируется перевести на линию троллейбуса №1. Также с 1 марта вступят в силу изменения в схеме движения ещё двух маршруток - №12 и №28.
Виталий Гришаков, начальник отдела организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Провели аналитику, 28 маршрут заезжал на переулок Бетонный. С целью улучшения транспортного обслуживания жителей посёлка Бетонный принято решение туда запустить 12-й маршрут. 28-й – убрать».
Маршрутная сеть, как отметили специалисты транспортного отдела, корректировалась на основе данных пассажиропотока и обращений орловцев.
 





Антон Киселёв
15 февраля 2018 года

 


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