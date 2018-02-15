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Пожилая орловчанка стала жертвой социальных мошенников

Орловские полицейские разыскивают аферисток, которые под предлогом оккультного целительства завладели деньгами пожилой жительницы Советского района города Орла. Пенсионерка 1935 года рождения отдала мошеннице все свои сбережения.

Представление, которое аферистки разыграли перед пожилой женщиной, встреченной ими на улице, строилось по стандартному сценарию. Одна из мошенниц играла ворожею, другая благодарную дочь якобы выздоровевшей пациентки. Как водится, для ритуала «исцеления» потребовалась наличность - она и исчезла в карманах аферисток. У доверчивой старушки не осталось, буквально, ни гроша.

Как призналась потерпевшая полицейским, множественные предупреждения о происках мошенников на свой счет как-то не относила.

Уголовное дело возбуждено о части 2-й статьи 159-й, подозреваемых разыскивают. Совет полицейских для пенсионеров один: не доверять незнакомым людям, при общении с ними стоит проявлять бдительность.

Полицейские говорят: к нетрадиционному целительству можно относиться по-разному. Однако, чтобы признанный знахарь предлагал услуги на улице, – дело неслыханное. За любым дельным специалистом, будь то врач, травник или ведун обычно приходится изрядно побегать.