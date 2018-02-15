Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
15.02.2018
13:04:25
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

Пожилая орловчанка стала жертвой социальных мошенников

Под предлогом оккультного целительства они выманили у 83-летней женщины все её сбережения - 180 тысяч рублей. Заведено уголовное дело.

Орловские полицейские разыскивают аферисток, которые под предлогом оккультного целительства завладели деньгами пожилой жительницы Советского района города Орла. Пенсионерка 1935 года рождения отдала мошеннице все свои сбережения. 
 
Представление, которое аферистки разыграли перед пожилой женщиной, встреченной ими на улице, строилось по стандартному сценарию. Одна из мошенниц играла ворожею, другая благодарную дочь якобы выздоровевшей пациентки. Как водится, для ритуала «исцеления» потребовалась наличность - она и исчезла в карманах аферисток. У доверчивой старушки не осталось, буквально, ни гроша.
 
Как призналась потерпевшая полицейским, множественные предупреждения о происках мошенников на свой счет как-то не относила.
 
Уголовное дело возбуждено о части 2-й статьи 159-й, подозреваемых разыскивают. Совет полицейских для пенсионеров один: не доверять незнакомым людям, при общении с ними стоит проявлять бдительность.
 
Полицейские говорят: к нетрадиционному целительству можно относиться по-разному. Однако, чтобы признанный знахарь предлагал услуги на улице, – дело неслыханное. За любым дельным специалистом, будь то врач, травник или ведун обычно приходится изрядно побегать.
 



Иван Суверин
15 февраля 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта