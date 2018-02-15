Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 19 ДТП Среди них одно ДТП, в результате которого два человека получили телесные повреждения.



14 февраля в 9:45 минут водитель, управляя автомобилем «Мицубиси L-200», двигался по автодороге «Орел-Тамбов» и в районе 45 км не учел погодные и метеорологические условия, не справился с управлением и допустил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и пассажир получили телесные повреждения.





Орловское Информбюро

15 февраля 2018 года







На главную страницу





