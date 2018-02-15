Новости версия для печати В 11-ти школах Орловской области снят карантин по гриппу и ОРВИ Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области.



По состоянию на 15 февраля карантин по гриппу и ОРВИ введен в 30 орловских школах, что составляет 7,8% от общего числа общеобразовательных учреждений области. В начале этой недели карантин был объявлен в 41 школе нашего региона, сообщает информационный портал Орловской области со ссылкой на региональное Управление Роспотребнадзора.



В настоящее время в 21 школе ограничительные мероприятия введены по классам, в 9 – полностью (город Орел – 5 школ, город Ливны – 1 школа, Залегощенский район – 2 школы, Покровский район – 1 школа).



В городе Орле учебный процесс приостановлен полностью в 5 школах: средней общеобразовательной школе №11 им. Г. М. Пясецкого, лицее №32 им. И. М. Воробьева, средней общеобразовательной школе №35, средней общеобразовательной школе «Леонардо» и Орловском лицее-интернате. В 14 школах ограничительные мероприятия введены по отдельным классам (54 класса), в которых учатся 1237 человек.



В связи с введением карантина школы не посещает 4101 учащийся, что составляет 5,5% от общего числа учащихся области (по состоянию на 12 февраля 9705 учащихся или 13%). В частности, в Орле из-за карантина школы не посещают 3406 человек или 10,4% от общего числа учащихся города.





Орловское Информбюро

15 февраля 2018 года







На главную страницу





