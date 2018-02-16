Новости версия для печати Орёл – в должниках за капитальный ремонт И по уровню собираемости взносов оказался на последнем месте среди всех муниципальных образований региона. Итоги подвели на заседании областного комитета по строительству и ЖКХ.



В целом же собираемость составила 89%. Долги Фонд Капремонта пытается взыскать в суде. В частности, в арбитраже лежит иск о взыскании более 60-ти млн. рублей с УКХ Орла.



Впрочем, в мэрии отметили, что между администрацией и Фондом достигнуто соглашение. И долг будет погашаться.

Ольга Павлова, и. о. директора НО «Региональный Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области»: «Фонд работает сейчас над начислением пеней и внедряет сейчас автоматизированный модуль взыскания задолженности за капитальный ремонт. Потому что в 2018-м году перед нами стоит тоже большая задача: это повысить взыскание задолженности с собственников - физических лиц». Кроме того, депутаты обсудили вопрос благоустройства общественных территорий. По результатам первого этапа отберут 8 объектов. Голосование завершается сегодня. В лидерах три парка: «Дворянское гнездо», Парк культуры и отдыха и парк «Ботаника». Окончательные итоги подведут 18 марта.





Надежда Невматулина

15 февраля 2018 года







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