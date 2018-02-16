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Делегация Орловской области во главе с Андреем Клычковым сейчас находится в Сочи

Форум начался с делового завтрака, где говорили о развитии сельского хозяйства, и экспорте сельхозпродукции. Андрей Клычков стал участником дискуссии, рассказал коллегам о достижениях орловского АПК. На одного жителя Орловщины собирается по 4,2 тонны зерна, это в 4 раза больше, чем в среднем по России. По высокобелковым зерновым культурам и валовому сбору гречихи регион на первом месте в ЦФО.

Доля экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составляет почти 32% от общего объема экспорта по Орловской области. Регион экспортирует зерно, солод, муку, крупу, масло, мясо, кондитерские изделия в два десятка стран: Грузии и Латвии, до Греции и Великобритании.

О работе предприятий Орловской области и планах по дальнейшему развитию сектора Андрей Клычков рассказал во время встречи с министром промышленности и торговли страны Денисом Мантуровым.

Кроме того, правительство области выстраивает активное взаимодействие с Федеральным агентством научных организаций. Соглашение о сотрудничестве сегодня было скреплено подписями сторон. Оно будет способствовать продвижению научных разработок на территории нашей области.

И сегодня было заключено соглашение с агрохолдингом «Мираторг». О строительстве в регионе свиноводческих комплексов мощностью больше 200 тыс. тонн свинины в год и нового комбикормового завода. Объем инвестиций может достичь 25 млрд. рублей.

Фото Дмитрия Рябцовского

