Новости версия для печати В Орле отметили 145-летие Михаила Пришвина Родился писатель 4 февраля 1873 года. В музее писателей-орловцев не могли пройти мимо этой даты, пригласили школьников и посвятили вечер музыкальным пристрастиям Пришвина.



Не многие знают, что писатель Пришвин был не только знатоком природы, но и горячим поклонником и любителем музыки. Сам в юности неплохо играл на мандолине, и был лично знаком со многими композиторами-современниками. Татьяна Абинякина, старший научный сотрудник музея писателей-орловцев: «Его ближайшим другом был известный дирижер московской консерватории Евгений Мравинский. Так вот, Мравинский, каждый раз после гастролей приезжая в Москву, посещал квартиру Пришвина». Приглашенные на вечер школьники узнали о том, что Пришвин пристрастился к симфонической музыке, будучи в Германии, обожал Вагнера, а с того времени, как поселился в столице стал постоянным посетителем Московской консерватории. Но надо отметить, что ребята из 50-й школы и сами пришли отлично подготовленными, и некоторые из них даже могут водить по музею экскурсии, рассказывая биографию писателя. В музее писателей-орловцев один из залов полностью посвящен Михаилу Пришвину. И все в его писательском кабинете расположено так, как было при жизни, когда он уже жил в Москве, в Лаврушинском переулке. Мебель, включая рояль, подарила музею еще в 80-м году супруга писателя. В музее писателей-орловцев один из залов полностью посвящен Михаилу Пришвину. И все в его писательском кабинете расположено так, как было при жизни, когда он уже жил в Москве, в Лаврушинском переулке. Мебель, включая рояль, подарила музею еще в 80-м году супруга писателя. Литературно-музыкальную композицию назвали «Моя симфония радости жизни». А для ребят открылась еще одна страница жизни уникального писателя, который любил музыку так же, как литературу.





Эва Стасюлевич

15 февраля 2018 года







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