Новости версия для печати УКХ Орла усилит претензионную работу с нерадивыми подрядчиками и достроит дороги, которые были брошены в 2017 году Такое обещание накануне дала депутатам Горсовета руководитель управления Светлана Климова. Ошибки прошлых начальников разбирались на заседании комитета по ЖКХ. Там же народные избранники обсудили и изменения в федеральном законодательстве, которые увеличат расходы городского бюджета на мусорные площадки.



Устанавливать и ремонтировать мусорные площадки в Орле будет муниципалитет. Таковы изменения в федеральном законодательстве, которые вступят в силу с 1 января 2019 года. В регионе уже действует программа, благодаря которой в 2017 появилось 20 таких площадок. Рассчитана она на 3 года. Но теперь чиновникам предстоит её расширить. Однако депутаты Горсовета посчитали, что нововведения не пойдут на пользу городскому бюджету, поскольку, по словам зам. начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла Александра Филатова, тариф регионального оператора не будет предполагать взимание с населения платы за обустройство площадок и за их ремонт. Если земля под контейнерными площадками муниципальная, то и содержать их должна администрация. Переложить эти обязанности на регионального оператора не получится. Его дело - своевременно опустошать контейнеры. Народные избранники решили выйти с предложением об изменение федерального законодательства. Владимир Букалов, председатель комитета по ЖКХ орловского Горсовета: «Чтобы снять бремя содержания, ремонта и строительства контейнерных площадок, примем решение и вынесем предложение на сессию». Нововведения ждут и городское Управление коммунальным хозяйством. Там появится юридический отдел. Новый руководитель Светлана Климова начала работу с ревизии контрактов по ремонту дорог и дворов за 2017 год. Благодаря претензионной работе за 2 последних месяца управление уже взыскало с нерадивых подрядчиков 17 миллионов рублей. Главные среди выявленных нарушений – это отсутствие банковских гарантий и приемка некачественных работ. Несколько подобных объектов и сейчас висят на УКХ. Не закончив ремонт, подрядчики ушли в зиму, а в итоге и вовсе побросали объекты. Примеры тому - Наугорское шоссе и улица Тургенева. Светлана Климова, начальник МКУ «УКХ г. Орла»: «По этим объектам контракты были расторгнуты, деньги не были выплачены. И они пошли переходящими в 18-й год». Всего таких объектов – 17. Руководитель УКХ заверила, что в этом году подобных ошибок вверенное ей управление не совершит и работы на недостроенных дорогах дойдут до логического завершения.





Антон Киселёв

15 февраля 2018 года







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