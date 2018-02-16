Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 17:40 на телеканале «Россия».



- Парад героев. «Бессмертный батальон» сегодня прошел по Орлу. - Вклад - в будущее региона. Сегодня на Российском инвестиционном форуме было заключено несколько важных соглашений. - «Музыка добрых сердец» сегодня звучит для девочек из Санкт-Петербурга и Новосибирска.

СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

15 февраля 2018 года







На главную страницу





