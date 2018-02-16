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Сегодня православные христиане отмечают Сретение Господне

Это один из 12 главных праздников православной церкви.

Согласно преданию, в этот день — сороковой после рождения Иисуса — Дева Мария принесла в храм младенца, чтобы посвятить его Богу. Для центрального храма Вятского Посада этот праздник вдвойне важен, поскольку является - престольным. Поэтому именно там сегодня состоялась литургия, на которой присутствовал схиархимандрит Илий, по чьему благословению и был возведен центр. Вместе с сотнями орловцев побывала на службе и наша съемочная группа. 
 
На праздничной литургии было особенно многолюдно, кто-то пришел помолиться о самом сокровенном, кто–то просто почувствовать атмосферу праздника. Школьник Алексей сегодня даже уроки решил пропустить. Причина тому – уважительная. 
Алексей Нежданов, школьник: «Хотел подойти под благословение батюшки Илия, исповедоваться и причаститься».
Пообщаться с батюшкой Илием хотели и другие ребята. Вопросы их волновали разные, но был и общий – как все запомнить в сложной школьной программе? Старец Илий ответил: «Всякое дело надо начинать и заканчивать молитвой».
 
Ученицы православной гимназии Эмилия и Ольга признаются: на службу ходят иной раз даже с большим удовольствием, чем на уроки. После таинства причастия, с обновленными мыслями и открытым сердцем идут на беседу к батюшке Роману. 
Роман Фаустов, иерей, настоятель храма Сретения Господня Духовно-православного центра «Вятский Посад»: «Хотелось бы, чтобы каждый человек встретил Христа в своей жизни, и чтобы прожил всю жизнь со Христом в душе, в сердце».
С понедельника начинается строгий пост - время, когда православные христиане готовятся к самому главному празднику – Пасхальному Воскресенью.
 





Юлия Опанасюк
15 февраля 2018 года

 


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