Новости версия для печати Сегодня – 29-я годовщина вывода советских войск из Афганистана Но день этот важен не только для воинов-афганцев. Сегодня вспоминают всех, кто погиб, защищая конституционный строй в локальных конфликтах. Сегодня по орловским улицам впервые прошел «Бессмертный батальон».



Бессмертный батальон не так многочислен, как бессмертный полк. Но на фото, которые несут участники шествия, лица наших современников. Они были бы с нами, если бы не война. Даже многие из тех, кто вернулись живыми, ушли намного раньше срока. Целесообразность афганской компании многие ставили под сомнение еще в конце 80-х. А зря, считает ветеран Афганистана Иван Пахомов. Военный разведчик с высокой степенью доступа своими глазами видел ту секретную американскую карту, которую Брежнев показал лишь нескольким членам политбюро. Иван Пахомов, ветеран афганской войны: «Американцы хотели на горах Гиндукуш поставить свои базы. Мы опередили американцев ровно на три часа». Те, кто видел смерть товарищей и цинковые гробы, а их только на Орловщину пришло больше двухсот, не станет романтизировать войну. Зато ее, говорят ветераны, удалось надолго отодвинуть от границ Родины. Виталий Утешев, зам. председателя правительства Орловской области по безопасности: «Мы вспоминаем тех, кто выполнил свой долг вдали от Родины. Мы не должны допустить повторения 1941 года, когда враг пересек наши границы». Одним из тех, кто 29 лет назад в последний раз пересек по мосту Амударью, был главный федеральный инспектор в Орловской области Леонид Соломатин. Леонид Соломатин, главный федеральный инспектор по Орловской области: «Такая же была погода, только светило солнце, и мы выходили дружно. И когда пересекали линию государственной границы, все приготовились крикнуть «Ура!». Но что-то нас остановило». До революции Георгиевский храм, на месте которого сегодня кинотеатр «Победа», был главной воинской святыней Орловщины. Здесь, у поклонного креста и помянули всех, кто отдал жизнь за Родину вдали от дома.









Иван Суверин

15 февраля 2018 года







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