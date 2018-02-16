Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Регион открытый для инвесторов. Сегодня в Сочи было подписано несколько соглашений. - Ушедший на небо, но оставшийся в сердцах – «Бессмертный батальон». Сегодня 29 годовщина вывода советских войск из Афганистана. - Орловские встречи Ксении Собчак. - Не курите, вас снимают! Видеоконтроль для водителей появится в автобусах Орла.

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Вести-Орёл

15 февраля 2018 года







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