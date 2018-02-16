Новости версия для печати Глава администрации поручил обновить въездные знаки в Орел Александр Муромский поручил подчиненным подготовить проектно-сметную документацию на обустройство въездных знаков в Орел со стороны федеральных трасс, а также благоустройство прилегающих к ним территорий.



Как отметил глава администрации, это - визитная карточка нашего города, которая должна быть и информативной, и красивой. Александр Муромский поручил включить благоустройство этих объектов в программу «Формирование современной городской среды в 2018 году», сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

16 февраля 2018 года







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