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пятница
16.02.2018
13:10:24
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Орел выполнил план осеннего призыва на 100%Осенью в ряды вооруженных сил попали 200 орловцев, что составляет 100% от плана, установленного военным комиссариатом Орловской области.
Как сообщил зам. начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орловской области Юрий Лазарев, 106 новобранцев призвали из Заводского и Советского районов, 94 - из Северного и Железнодорожного. Они пополнили войска Западного военного округа, а также элитные подразделения, в том числе Президентский полк.
Всего призыву подлежали 1550 человек. Юрий Лазарев также отметил, что процент уклонистов от службы остается на высоком уровне. По состоянию на 14 февраля, в розыске находятся 262 нарушителя. Работа по их поиску ведется совместно с органами прокуратуры и внутренних дел.
1 апреля стартует весенняя призывная кампания. Нормы призыва останутся такими же, как и весной 2017 года — 300 человек, сообщает сайт городской администрации.
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