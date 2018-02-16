Новости версия для печати Орел готовится к выборам 15 февраля состоялось заседание областного избиркома, где определили место и время передачи избирательных бюллетеней, а также - участки, на информационных стендах которых будут размещены материалы с крупными буквами или написаны шрифтом Брайля.



В повестке заседания областного избиркома 20 вопросов. Особое внимание уделили возможности голосовать тем, кто не имеет регистрации по месту жительства. Кроме того, определили избирательные участки, на которых будет применяться автоматизированная технология «Выборы» с использованием машиночитаемого кода.

Людмила Маркина - председатель Избирательной комиссии Орловской области: « С 15 февраля приступают к работе наши коллеги – члены участковых избирательных комиссий, которые в ближайшие два дня должны собраться на свои первые организационные заседания. А 17 февраля они приступят к информированию избирателей по поводу тех новшеств, которые появились в избирательном законодательстве». 15 февраля были утверждены графики распределения бесплатного эфирного времени. Напомним, жеребьевка проходила в здании ГТРК «Орел». Кандидаты в президенты и их доверенные лица получили равные возможности на агитацию.





Татьяна Напольских

16 февраля 2018 года







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