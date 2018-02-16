Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 19 ДТП Среди них одно ДТП с пострадавшим, в результате получили травмы два человека.



15 февраля в 13:30 водитель, управляя автомобилем «Джилли», двигался по автодороге Северный подъезд к городу Орлу, и на 3-м километре дороги при развороте допустил столкновение с автомобилем «Киа Рио», который двигался в попутном направлении в левом ряду. В результате ДТП водители транспортных средств получили травмы. Водитель автомобиля «Джилли» госпитализирован.





Орловское Информбюро

16 февраля 2018 года







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