За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 19 ДТП

|
пятница
16.02.2018
13:10:29
|
|
За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 19 ДТПСреди них одно ДТП с пострадавшим, в результате получили травмы два человека.
15 февраля в 13:30 водитель, управляя автомобилем «Джилли», двигался по автодороге Северный подъезд к городу Орлу, и на 3-м километре дороги при развороте допустил столкновение с автомобилем «Киа Рио», который двигался в попутном направлении в левом ряду. В результате ДТП водители транспортных средств получили травмы. Водитель автомобиля «Джилли» госпитализирован.
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта