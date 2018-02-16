Новости версия для печати Финансовую грамотность в прошлом году повысили более 8 тысяч орловцев В регионе планируется привлечь профессионалов к разработке образовательных программ по курсу «Основы финансовой грамотности».



Эти знания позволяют ориентироваться в условиях быстро меняющегося рынка, совершать безопасные финансовые операции в сети Интернет. Программами повышения финансовой грамотности охвачено почти четверть орловских школ. 15 учебных заведений вошли в пилотный проект.

Александр Бударин, первый зам. губернатора и председателя правительства области: «Финансовая грамотность – это надежная защита граждан, позволяющая им ориентироваться в условиях быстро меняющегося рынка, совершать безопасные финансовые операции в сети Интернет, часть общей культуры»





Татьяна Напольских

16 февраля 2018 года







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