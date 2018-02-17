Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Деньги – в мусор. За чей счет в Орле будут проводить обновление площадок и контейнеров?



- Орловец, выкинувший возлюбленную с 9-го этажа, предстанет перед судом.



- О жизни – за пределами Садового кольца. Ксения Собчак общалась с орловцами.



- Звуки музыки «добрых сердец». Ради двух маленьких девочек в Орле прошел большой благотворительный концерт.





Вести-Орёл

16 февраля 2018 года







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