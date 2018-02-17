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375 тысяч рублей получили представители талантливой молодёжи Орловщины от властей региона в качестве премий

Научно исследовательские работы, достижения на олимпиадах и общественная работа - вот приоритетные направления развития школьников, студентов и начинающих профессионалов. Больше 20 из них сегодня получили заслуженную награду, 7 человек из них были удостоены стипендии губернатора области.

Чуть больше года - на архивную работу, плотный контакт с коллегами-тургеневедами, переводы документов из Франции - потребовалось молодому учёному, чтобы написать лучшую научно-исследовательскую работу, которая, в итоге, вылилась в его магистерскую диссертацию.
Роман Богатырёв, магистрант ОГИК, победитель конкурса «Лучшая научно-исследовательская работа молодых учёных-2017»: «Какие-то данные были из орловского архива. Некоторые публиковались во Франции, некоторые в Германии. Это было сложно, но в той же мере интересно».
В своей работе Роман поднял тему мемориализации личности И.С.Тургенева, и роли общественных организаций в этом деле. Ведь в этом году Орловщина, Россия и весь мир будет отмечать 200-летие великого писателя, который первым смог донести до западного читателя русский роман.
Роман Богатырёв, магистрант ОГИК, победитель конкурса «Лучшая научно-исследовательская работа молодых учёных-2017»: «Конечно же, сыграла свою роль его любовь к Полине Виардо. Во всей Европе помнят его культурное, литературное наследие».
Десятиклассница Лиза Михайленко, благодаря своей работе по биологии, где изучала влияние веществ, содержащихся в ягодах, на организм человека, была удостоена почётной грамотой главы региона. В будущем девушка хочет стать диетологом. Некоторые знания, кстати, в этой сфере, она приобрела как раз в ходе научной работы.
Елизавета Михайленко, ученица 10 класса гимназии №16 г. Орла: «Я, опираясь на свою работу, могу сказать, что нужно кушать ягоды чёрной смородины, потому что она содержит большее количество биологически активных веществ и различных аминокислот».
Вместе с Лизой и Романом на церемонии награждения были отмечены ещё двадцать молодых учёных. Четырнадцать из них получили денежные премии за свои труды, ещё семеро стали стипендиатами губернатора.

Всего стипендию губернатора в этом году получают 430 обучающихся, достигших особых успехов в учёбе и науке.


Антон Киселёв
16 февраля 2018 года

 


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