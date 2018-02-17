Новости версия для печати Кто победит в «Битве гармонистов»? Концертом цикла «Играй, гармонь Орловщины», который пройдет во Дворце культуры железнодорожников 17 февраля начнется Всероссийский этап проекта «Битва гармонистов». Сражаться будут гармонисты Орла и Пензы.



Как сообщает сайт городской администрации, Орёл в «Битве гармонистов» представят гармонисты-профессионалы и любители, частушечницы и дробушечницы, творческие ансамбли. Появится на сцене и маэстро гармоники, заслуженный деятель искусств России Евгений Дербенко. За Пензу выступят губернаторский ансамбль солистов «Старгород» под руководством заслуженного артиста России Михаила Кокорина, три творческих коллектива, а также солисты-гармонисты. В качестве сценариста, режиссера и ведущего праздника народной музыки выступит руководитель орловского Центра русской гармоники, заслуженный артист России Геннадий Калмыков. Начало концерта в 14:00. Билеты можно приобрести в кассах ДК ЖД ( ул. Привокзальная, д. 8 ).





Орловское Информбюро

17 февраля 2018 года







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