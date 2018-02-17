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суббота
17.02.2018
13:16:24
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Кто победит в «Битве гармонистов»?Концертом цикла «Играй, гармонь Орловщины», который пройдет во Дворце культуры железнодорожников 17 февраля начнется Всероссийский этап проекта «Битва гармонистов». Сражаться будут гармонисты Орла и Пензы.
Как сообщает сайт городской администрации, Орёл в «Битве гармонистов» представят гармонисты-профессионалы и любители, частушечницы и дробушечницы, творческие ансамбли. Появится на сцене и маэстро гармоники, заслуженный деятель искусств России Евгений Дербенко.
За Пензу выступят губернаторский ансамбль солистов «Старгород» под руководством заслуженного артиста России Михаила Кокорина, три творческих коллектива, а также солисты-гармонисты.
В качестве сценариста, режиссера и ведущего праздника народной музыки выступит руководитель орловского Центра русской гармоники, заслуженный артист России Геннадий Калмыков.
Начало концерта в 14:00. Билеты можно приобрести в кассах ДК ЖД (ул. Привокзальная, д. 8).
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