Новости версия для печати Орловский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации приглашает на День открытых дверей День открытых дверей пройдет 18 февраля. Начнется встреча в полдень.



Будущие абитуриенты и их родители смогут узнать о направлениях подготовки и количестве бюджетных мест. Ну, а так, как встреча состоится в день празднования Масленицы, гостям обещаны угощения: блины и горячий чай.





Татьяна Напольских

17 февраля 2018 года







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