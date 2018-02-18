18 февраля состоится чемпионат Орловской области по рыболовному спорту

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воскресенье
18.02.2018
1:14:54
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18 февраля состоится чемпионат Орловской области по рыболовному спортуВсех желающих ждут на Копенском (Железногорском) водохранилище.
Допускаются к участию и дети с 8 лет, но только под присмотром родителей. Команды формируются из трех человек.
Чемпионат продлится один день. Начнется в 7 часов утра, подведение итогов в 16:00.
У всех участников обязательно должен быть при себе спортивный паспорт или квалификационная книжка, документ удостоверяющий личность и медицинский страховой полис.
С программой соревнований более подробно можно ознакомиться в официальной группе Федерации рыболовного спорта Орловской области.
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