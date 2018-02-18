Новости версия для печати

18 февраля состоится чемпионат Орловской области по рыболовному спорту

Допускаются к участию и дети с 8 лет, но только под присмотром родителей. Команды формируются из трех человек.



Чемпионат продлится один день. Начнется в 7 часов утра, подведение итогов в 16:00.

У всех участников обязательно должен быть при себе спортивный паспорт или квалификационная книжка, документ удостоверяющий личность и медицинский страховой полис.

программой соревнований более подробно можно ознакомиться в официальной группе Федерации рыболовного спорта Орловской области.